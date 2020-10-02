Песков рассказал о планах Путина сделать прививку от COVID-19

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Владимир Путин планирует позже сделать прививку от COVID-19, в Кремле сообщат о факте вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам он сказал, что имеет в виду сделать прививку позже. Когда он ее сделает, мы сообщим", – сказал представитель Кремля.

В конце сентября администрация южнокорейского президента сообщила о намерении Путина привиться российской вакциной от коронавируса, а после отправиться в Сеул.

"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", – заявил Путин в ответ на приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул.

В администрации добавили, что южнокорейский президент пригласил Путина для обсуждения развития отношений двух стран. Мун Чжэ Ин уже оценил сотрудничество в области судостроения.

Первая вакцина от коронавируса была разработана в России. Препарат зарегистрировали под названием "Спутник V". Несмотря на доказанную эффективность, его раскритиковали некоторые зарубежные исследователи. Другие ученые подтвердили безопасность вакцины.

