Вакцину "Вектора" от коронавируса нужно применять с осторожностью при инсультах, эпилепсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцину от коронавируса центра "Вектор" следует применять с осторожностью при некоторых проблемах со здоровьем, следует из инструкции к препарату.

"С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями", – исходит из текста инструкции.

В гражданский оборот вакцина центра "Вектор" будет введена 1 января 2021 года. Она получила название "ЭпиВакКорона". В инструкции также сообщается, что концентрация антител к COVID-19, которые вырабатываются после введения препарата, пока неизвестна.

В документе также отмечается, что вакцина вводится двукратно. Перерыв между ними должен составлять не менее 2-3 недель.

"Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14–21 день в дозе 0,5 миллилитра в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра", – сообщается в инструкции.

Ранее ряд экспертов и специалистов озвучивали противопоказания к получению вакцины от коронавируса. В частности, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов выделил наличие первичного иммунодефицита.

Также прививку от COVID-19 не смогут получить беременные и кормящие женщины, что исходит из инструкции к препарату "Спутник V". Кроме того, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, прививку не смогут сделать болеющие люди. Также перед получением вакцины людям запрещено употреблять алкоголь.

Российская вакцина "Спутник V" стала первым препаратом, создающим у организма иммунтитет к коронавирусу. Она была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.