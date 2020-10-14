Вакцину "Вектора" от коронавируса нужно применять с осторожностью при инсультах, эпилепсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцину от коронавируса центра "Вектор" следует применять с осторожностью при некоторых проблемах со здоровьем, следует из инструкции к препарату.
"С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями", – исходит из текста инструкции.
В гражданский оборот вакцина центра "Вектор" будет введена 1 января 2021 года. Она получила название "ЭпиВакКорона". В инструкции также сообщается, что концентрация антител к COVID-19, которые вырабатываются после введения препарата, пока неизвестна.
В документе также отмечается, что вакцина вводится двукратно. Перерыв между ними должен составлять не менее 2-3 недель.
"Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14–21 день в дозе 0,5 миллилитра в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра", – сообщается в инструкции.
Ранее ряд экспертов и специалистов озвучивали противопоказания к получению вакцины от коронавируса. В частности, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов выделил наличие первичного иммунодефицита.
Также прививку от COVID-19 не смогут получить беременные и кормящие женщины, что исходит из инструкции к препарату "Спутник V". Кроме того, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, прививку не смогут сделать болеющие люди. Также перед получением вакцины людям запрещено употреблять алкоголь.
Российская вакцина "Спутник V" стала первым препаратом, создающим у организма иммунтитет к коронавирусу. Она была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Специалист ответил на вопросы москвичей о прививках
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