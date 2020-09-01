Перенесшим COVID-19 без симптомов нужно делать прививку – Гинцбург

18:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.
"Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно", – объяснил специалист.
По словам Гинцбурга, вакцинация от коронавируса в пострегистрационной фазе стартует 5–7 сентября. Эксперт предупредил, что изначально препарат будет распространен примерно в 10 клиниках, после чего их количество расширят.
На 31 августа заявки на участие в вакцинации от коронавируса подали более 3 тысяч добровольцев. В департаменте здравоохранения столицы напомнили, что процедура возможна только для лиц старше 18 лет и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Первая в мире вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". На аналогичной платформе основаны еще шесть других вакцин.
Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, массовая вакцинация жителей страны от коронавируса может быть начата в пределах ноября – декабря 2020 года.
Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19
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