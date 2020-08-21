В ВОЗ озвучили ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения ожидает, что пандемия коронавируса закончится менее чем за два года. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях", – говорит глава ВОЗ.

Он также оценил и сравнил ситуацию с коронавирусной инфекцией и эпидемией испанского гриппа в 1918 году. "Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", – резюмировал Гебрейесус.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным ВОЗ на 21 августа, в мире зафиксировано более 22 миллионов случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.

Ранее Минздрав назвал фейками предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул, что услуги ИП и компаний, которые предлагают вакцину на продажу или платную вакцину, могут навредить здоровью и повлечь материальный ущерб.