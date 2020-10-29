Путин заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил на форуме "Россия зовет!", что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции может начаться уже в конце текущего года. По словам президента, в первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ.
"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить до конца года. .... Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан РФ, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции", – цитирует РИА Новости слова президента.
Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с иностранными партнерами по вопросу производства российских вакцин, но только не в ущерб вакцинации россиян. Глава государства отметил, что обе российские вакцины от центра имени Гамалеи и "Вектора" безопасны и эффективны.
Ранее генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев не исключил, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса "Спутник V" может стартовать в конце ноября. По его словам, обсуждение, совещания и работа по этому вопросу проходят почти каждый день. Он отметил, что в масштабирование производства вакцины "Спутник V" вовлечено пять производственных площадок.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что массовой вакцинации от COVID-19 ждать осталось недолго. Она отметила, что перед запуском каждая серия должна пройти определенные этапы, обеспечивающие их безопасность.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.
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