Ограничения на движение сняли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения на движение транспорта сняли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, теперь водители могут проехать по Москворецкой набережной по направлению в центр. Также движение открыто на улице Знаменке и на съезде с внешней стороны ТТК на Ленинский проспект.

Кроме того, ограничения сняты на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на шоссе, а также на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту.

Ранее в столице комплексно переразметили Алтуфьевское шоссе по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД). На развязке с МКАД увеличили количество полос на въездах и съездах. Таким образом, по предварительным данным, пропускная способность съезда с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе увеличилась в 2 раза.

До этого также изменилась организация движения на нескольких участках выделенных полос. Например, на Нижегородской улице под эстакадой МСД убрали 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединили два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки.