Вакцина "Спутник V" будет выпускаться в Индии, Бразилии, Корее и КНР

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Индии, Южной Корее, Китае и Бразилии.

"Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить вакцину в Индии, Бразилии, в Корее, в Китае и еще в одной стране", – отметил он.

Дмитриев также отметил, что крайне важно, чтобы регуляторы использовали данные из государств, где проходят испытания препарата.

"Есть второй вопрос — регуляторный: как быстро регулятор одобрит нашу вакцину. Мы, например, подались на бразильские клинические испытания и надеемся тоже в декабре получить разрешение. Поэтому будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили в ваших странах", — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за рубежом сформировался повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Представитель Кремля отметил, что продажи вакцины проходят на фоне высокого спроса. За взаимодействие с зарубежными покупателями в РФ отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор". Также для лечения пациентов с коронавирусом министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир".