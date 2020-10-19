Норвежские врачи обнаружили новую разновидность коронавируса

14:15
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Норвежские врачи обнаружили в Тронхейме новый вид коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает NRK.
По словам главврача коммуны Туве Росстада, исследователи не знают об источнике вируса, однако подобная разновидность коронавируса в Норвегии еще не встречалась. Росстад заявил, что в международных базах этот вид также найти не удалось.
О мутации вируса врачи смогли судить по ускорению заражения данным штаммом. Главврач уверен, что количество заразившихся коронавирусом будет увеличиваться по мере проведения тестирований.
За выходные в Тронхейме зафиксировали 8 случаев заражения, почти все больные – люди старше 20 лет, переносящие заболевание в легкой форме. Также известно, что около тысячи человек в Тронхейме отправились на карантин после посещения клуба "Маленький Лондон".
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 39,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 415 316 случаев COVID-19, вылечились 1 075 904 человека, скончались 24 366.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о востребованности российской вакцины от коронавируса за рубежом. Он отметил, что продажи препарата проходят на фоне высокого спроса. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что объемы производства препарата "Спутник V", который был зарегистрирован в России в августе 2020 года, весной 2021 года могут составить 15 миллионов доз ежемесячно.
Также в РФ зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона", разработанный в центре "Вектор". Первая партия будет выпущена в конце октября.
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