Запрет на работу музеев и массовые мероприятия в Подмосковье продлится до 7 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий в Московской области продлится до 7 ноября. Это следует из постановления губернатора Подмосковья Андрей Воробьева.
Речь идет о любых мероприятиях, которые предполагают очное присутствие зрителей. Исключения могут представлять случаи, установленные постановлением. Ограничения вступят в силу 21 октября.
Помимо этого, под запрет попали посещения музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение составляют прогулки на их территориях.
Кроме того, в постановлении указано, что в крупных торговых центрах установят режим температурного контроля. Измерять температуру гражданам будут в зданиях, площадь которых превышает 5 тысяч квадратных метров.
"В случае выявления граждан с повышенной температурой – не допускать таких граждан в здания", – исходит из текста постановления.
Ранее Воробьев поручил членам регионального правительства рассмотреть возможность ограничения проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств. Глава Подмосковья отметил, что такие мероприятия несут угрозу распространения коронавируса.
Температурный контроль уже введен на 42 автовокзалах Московской области. За первый вечер его работы были обнаружены 40 граждан с повышенной температурой.
В Подмосковье ужесточили ограничения для борьбы с коронавирусом
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