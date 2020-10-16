В Подмосковье некоторые школы переведут на дистанционное обучение

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Подмосковье некоторые школы, в которых наблюдается негативная эпидемиологическая обстановка, переведут на дистанционное обучение. С таким заявлением выступил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Детей без образования нам не нужно оставлять, поэтому там, где эпидемиологическая ситуация складывается негативным образом, прошу подготовить все необходимое для дистанционного обучения", – приводит слова Воробьева Агентство "Москва".
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, в свою очередь, отметила, что на данный момент в Московской области не работают шесть школ и два детских сада.
По данным Роспотребнадзора, Московская область находится на втором месте после столицы по числу случаев коронавируса в России. Всего в регионе выявлено 79 567 случаев, выздоровели 59 770 человек, умерли 1 452 человека.
С 17 октября в Подмосковье приостанавливается деятельность клубов и караоке в ночное время. С 00:00 до 08:00 граждане не смогут посещать развлекательные организации.
За последние сутки в РФ зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса. Всего в России подтверждено 1 369 313 диагнозов COVID-19. За весь период зарегистрировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.
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