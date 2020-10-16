В России выявили 15 150 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 4 031 человека.

COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны. На Москву пришлось 5 049 случаев, на Санкт-Петербург – 647, на Московскую область – 448, на Ростовскую и Нижегородскую области – по 285, на Воронежскую область – 226, на Свердловскую область – 219, на Красноярский край – 212, на Архангельскую область – 197, на Ханты-Мансийский АО – 196, на Забайкальский край – 188, на Алтайский край – 181.

В Ульяновской и Иркутской областях зарегистрировали по 180 случаев коронавируса, в Кемеровской области – 175, в Волгоградской области – 172, в Крыму – 171, в Оренбургской области – 170, в Ставропольском крае – 167, в Мурманской и Омской областях – по 165, в Ямало-Ненецком АО – 164, в Пензенской области – 160, в Коми – 159, в Саратовской области – 157.

На Самарскую и Тюменскую области пришлось по 136 случаев, на Республику Саха (Якутия) – 133, Новосибирскую область – 129, на Хабаровский край – 123, Карелию – 121, Удмуртию – 118, Орловскую область и Бурятию – по 117, на Пермский край – 115, на Брянскую область – 107, Тверскую область – 106, Ярославскую область, Краснодарский и Приморский край – по 104, на Кировскую область – 103.

Всего в России зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чечне, Чувашии и Татарстане.

За сутки в России скончались 232 человека, за весь период – 23 723 человека. Выписано за сутки 8 485 человек, всего выздоровели 1 056 582.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.

