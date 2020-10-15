Еще 1 953 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице после лечения от коронавируса выздоровели еще 1 953 пациента. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что количество выздоровевших в городе увеличивается. Всего в столице с болезнью справились 268 423 тысячи человек.

Сразу после выздоровления специалисты проводят исследования. Это необходимо для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека. Также все, кто должен быть под наблюдением после выписки, получают рекомендации от врачей.

Переболевший коронавирусом в возрасте от 18 до 55 лет и не имеющий хронических заболеваний может стать донором плазмы. Он также должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме этого, справившиеся с болезнью горожане имеют возможность работать социальными волонтерами и оказывать помощь тем, кто лечится дома. Узнать все подробности можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

Также Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

По данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

