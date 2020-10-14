Собянин рассказал о работе столичных школ после каникул

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал, как будут работать столичные школы со следующей недели. С 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. Об этом мэр написал у себя в личном блоге.
Мэр объяснил, что учащиеся старших классов более подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю, по его словам, приходится две трети заболевших детей. Собянин также отметил, что ребятам младших возрастов труднее адаптироваться к дистанционному обучению, поэтому им следует продолжить обучение в очном режиме. Транспортные карты школьников 1–5-х классов будут разблокированы.
"Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу... Особая ситуация складывается и у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу", – написал Собянин.
Глава города отметил, что после данного решения перевести часть школьников на дистанционное обучение в городе существенно должна снизиться эпидемиологическая нагрузка на школы. Собянин добавил, что таким образом они минимизируют контакты между учениками в учреждениях.
Негосударственным образовательным учреждениям мэр города рекомендовал принять аналогичные решения. Мэр подчеркнул, что для защиты от угрозы заражения коронавирусом учителей старших возрастов и педагогов с хроническими заболеваниями через 2–3 недели внедрят новый формат преподавания – тьюторство.
"Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников", – написал мэр.
Собянин добавил, что педагоги старшего возраста и учителя с хроническими заболеваниями получат приоритетный доступ к вакцине от коронавируса, как только город получит промышленные партии препарата.
В столице с 9 октября были введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, до окончания школьных каникул приостановлен льготный проезд для учащихся в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.
Кроме того, согласно распоряжению мэра, горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома. Собянин призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации, отметив, что в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет возникшие в стране проблемы.
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