Собянин призвал москвичей собраться и пережить несколько месяцев до вакцинации

15:30
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Жители столицы устали от ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, однако надо продержаться до вакцинации. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире Первого канала.
"Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев", – заявил мэр Москвы.
Как отметил Собянин, в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет данные проблемы. "Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться, и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса", – обратил внимание градоначальник.
Также Собянин рассказал, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые решения.
"Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу", – заявил Собянин.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.
При этом аналогичная мера предусмотрена в отношении пенсионеров Москвы. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра Москвы, они должны оставаться дома.
В Москве приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников
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