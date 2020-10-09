Собянин призвал москвичей собраться и пережить несколько месяцев до вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Жители столицы устали от ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, однако надо продержаться до вакцинации. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире Первого канала.

"Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев", – заявил мэр Москвы.

Как отметил Собянин, в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет данные проблемы. "Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться, и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса", – обратил внимание градоначальник.

Также Собянин рассказал, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые решения.

"Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу", – заявил Собянин.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

При этом аналогичная мера предусмотрена в отношении пенсионеров Москвы. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра Москвы, они должны оставаться дома.