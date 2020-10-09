Власти Москвы дают полную информацию о ситуации с COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире Первого канала рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил, что власти "ничего не замазывают" по поводу эпидемиологического положения в городе. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые решения.

"Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу", – заявил Собянин.

В России за последние сутки зафиксировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 701 заболевший COVID-19 пришелся на Москву. Сообщалось, что за минувшие сутки в столице был госпитализирован 1 001 человек. 250 столичных пациентов находятся в клиниках на аппарате ИВЛ.

В Москве в настоящее время действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

Минздрав РФ порекомендовал всем россиянам остаться дома на этих выходных. В ведомстве попросили воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест. Минздрав призвал не допустить резкого скачка заболевших коронавирусом, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей.