В России выявили 12 126 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В РФ за последние сутки было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 272 человек.
На Москву пришелся 3 701 случай, на Санкт-Петербург – 469, на Московскую область – 411, на Ростовскую область – 265, на Нижегородскую область – 247, на Воронежскую область – 195, на Свердловскую область – 191, на Архангельскую область – 183, на Ханты-Мансийский АО – 175, на Кемеровскую область – 168, на Красноярский край – 165, на Ставропольский край – 157, на Волгоградскую область – 151, на Ульяновскую область – 150, на Ямало-Ненецкий АО – 149.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 272 238 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чеченской Республике – 0,2%, в Республике Тыва, Чувашской Республике, Республике Татарстан – 0,4%, в Московской области, Тульской области, Башкирии – 0,5%.
За последние сутки в стране подтвержден 201 летальный случай. За весь период по России умерли 22 257 человек. За последние 24 часа выписаны 7 092 человека. За весь период вылечился 1 009 421.
Ранее в Москве утвердили новый стандарт в подходе к лечению пациентов с коронавирусом. В частности, он предполагает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения, согласно стандарту, должна подбираться в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников отметил, что нагрузка на стационары, поликлиники и КТ-центры заметно выросла за последнюю неделю. По его словам, врачи снова работают на износ.
В Москве зарегистрировано 3 323 новых случая COVID-19
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