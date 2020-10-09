Еще 1 424 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице от COVID-19 вылечились еще 1 424 пациента, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 259 127", – сообщила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением медиков.

Те, кто поборол коронавирус, могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

За последние сутки в Москве скончались 33 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Сергей Собянин ранее принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

