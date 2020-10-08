Соблюдение мер профилактики COVID-19 позволит избежать новых ограничений – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Но избежать принятия (новых ограничительных) мер очень несложно, нужно соблюдать те требования, которые сегодня есть", – сказала Попова.

Также она отметила, что процесс распространения вируса в стране продолжается с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит.

"Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому, пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна", – сказала глава Роспотребнадзора.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 7 054 человека, из них в столице – 1 341. За весь период в России выписаны 1 002 329 человек.

Также стало известно, что за сутки в РФ скончался 191 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 22 056 человек.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.



Еще 1 341 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска.

По его словам, есть две основные группы риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом.