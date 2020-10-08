В Москве скончались 33 пациента с коронавирусом

Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

В Москве скончались 33 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 3 323 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 341 пациент вылечился. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 257 703 человека.

Сергей Собянин ранее принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.