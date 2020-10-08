Кабмин выделил 6,5 млрд руб на стимулирующие выплаты медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ выделило 6,5 миллиарда рублей медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 6555297,3 тысячи рублей", – говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что средства отправлены на финансовое обеспечение данных выплат со стороны субъектов РФ. Деньги предназначены медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с работой с пациентами, у которых подтвержден COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников отметил, что нагрузка на стационары, поликлиники и КТ-центры заметно выросла за последнюю неделю. По его словам, врачи снова работают на износ.

В Москве накануне утвердили новый стандарт в подходе к лечению пациентов с коронавирусом. В частности, он предполагает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения, согласно стандарту, должна подбираться в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

За последние сутки в России зарегистрировали 11 493 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на территории РФ за все время пандемии выявили 1 260 112 граждан с COVID-19. 1 002 329 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 22 056 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.