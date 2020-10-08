В Москве за сутки госпитализированы 1 008 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за сутки подтвердили 3 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице. За это время были госпитализированы 1 008 пациентов с данным заболеванием. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую.

Уточняется, что 255 человек находятся на аппарате ИВЛ. Среди заболевших 10,6% детей, 41,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, еще 12,1% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,8% случаев от числа заболевших. В штабе пояснили, что под медицинским наблюдением находятся не только пациенты, но и те, кто близко контактировал с ними.

Специалисты напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса. В общественных местах нужно обязательно надевать защитные маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции. Горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

По данным Депздрава Москвы, более 83% всех умерших от COVID-19 как основной причины смерти были старше 60 лет. Как отмечается, пожилые люди, вне зависимости от наличия иных заболеваний, больше подвержены риску развития тяжелых осложнений коронавируса, приводящих к летальному исходу.

За последние сутки в столице скончались 55 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За 24 часа в Москве от коронавируса вылечился еще 1 341 пациент. Всего число людей, поборовших инфекцию, увеличилось до 257 703 человек.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. Кроме того, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.