В Москве за сутки госпитализирован 1 001 пациент с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтвержден 3 701 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице. Госпитализирован с данным заболеванием 1 001 пациент.

Уточняется, что за последнюю неделю число новых случаев увеличилось на 53% в сравнении с предыдущей.

"На ИВЛ в столичных больницах находятся 250 человек. 13% среди заболевших – дети, 40,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,% – от 66 до 79 лет. Также 5,2% среди заболевших – люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что под медицинским наблюдением находятся не только пациенты с COVID-19, но и те, кто близко контактировал с ними. Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в период распространения коронавируса. Рекомендуется носить маски и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Горожан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями призывают оставаться дома.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. Он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается. При этом ситуация с COVID-19 ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Клинические проявления отсутствовали у 3 272 человек.