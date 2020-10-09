Песков не исключил дополнительных мер из-за COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти допускают реализацию дополнительных мер по борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости по стране.

"Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, подобное развитие ситуации может стать поводом для определенных действий, однако их перечень или порядок реализации не установлен.

Как заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико, в регионах со сложной обстановкой по COVID-19 актуально изменение времени работы учреждений и организаций. По мнению эксперта, эта мера позволит избежать скученности пассажиров общественного транспорта.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, введение новых ограничений из-за распространения коронавируса не потребуется ни в Москве, ни по России, если граждане будут соблюдать требования санитарной безопасности. Эксперт также отметила, что в стране нет второй волны COVID-19, поскольку еще не завершились запущенные весной процессы.

В России за последние сутки выявили 12 126 новых случаев коронавируса. Клинические проявления отсутствовали в 3 272 из них.

