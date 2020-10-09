В Минздраве рассказали, почему важно вызывать врача на дом при простуде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, почему в эпоху пандемии важно вызывать врача на дом при любых симптомах респираторных заболеваний.

"У коронавируса нет особой клинической картины, которую простой человек, не имея специализированного образования, мог бы сам диагностировать. Коронавирус может определить только врач и с помощью соответствующих тестов. Поэтому при любом респираторном заболевании, в том числе при, казалось бы, не таком страшном ОРВИ, всегда нужно вызывать на дом врача для получения полной консультации и профессионального осмотра", – заявила Ткачева.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Необходимо вовремя диагностировать коронавирус и ни в коем случае его не запускать.

Также врач посоветовала не торопиться сразу по выздоровлении отправляться по своим делам, а особенно – на работу, если речь идет об офлайн-присутствии.

"После заболевания, даже ОРВИ, иммунитет ослаблен, поэтому человек находится в группе риска с точки зрения других инфекций, в том числе и коронавируса. Как долго идет процесс восстановления – срок сугубо индивидуальный. Но принимать решение о возвращении к привычному образу жизни нужно только согласно рекомендациям лечащего врача", – отметила Ткачева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты до сих пор не выявили значимых мутаций COVID-19, которые могли бы оказать влияние на развитие эпидемического процесса в РФ.

Она подчеркнула: действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

За последние сутки из больниц выписаны 7 054 человека, за весь период в России – 1 002 329 человек. Также за прошедшие 24 часа скончался 191 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 22 056 человек.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.