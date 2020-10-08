Попова сообщила, что значимых мутаций COVID-19 в РФ не наблюдается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты до сих пор не выявили значимых мутаций COVID-19, которые могли бы оказать влияние на развитие эпидемического процесса В РФ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, COVID-19 меняется, но гораздо медленней, чем вирус гриппа.

"Но каких-то изменений, которые бы влияли на то, что он стал более "злым", более патогенным, более вирулентным, более контагиозным, когда он быстрее передается от человека к человеку, – таких данных на сегодняшний день нет в мире", – сказала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

Главный врач мосметро Вера Жельвис ранее напомнила, что маска защищает организм от попадания вируса, основным путем которого является непосредственный контакт с инфицированным человеком. Специалист также призвала людей пользоваться санитайзерами, которые уже установлены на каждой станции метрополитена.

В РФ за последние сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%. За последние сутки болезнь побороли 7 054 человека, из них в столице – 1 341. За весь период в России выписаны 1 002 329 человек.