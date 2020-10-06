Врач рассказала о необходимости использования средств защиты в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маска защищает организм от попадания вируса, основным путем которого является непосредственный контакт с инфицированным человеком. Это может произойти при разговоре или дыхании, кашле или чихании, рассказала главный врач мосметро Вера Жельвис.

По ее словам, перчатки также снижают риск заражения.

"Перчатки защищают от заражения, поскольку вирус передается контактным путем. Кроме того, психологически сложнее в перчатках потрогать лицо руками, чего следует избегать в общественных местах. Перчатки должны быть цельными и плотно прилегать к рукам, чтобы избежать прямых соприкосновений с поверхностями", – приводятся слова Жельвис в телеграм-канале Дептранса.

Специалист напомнила, что на каждой станции метро установлены санитайзеры.

"Обрабатывать руки и перчатки антисептиком можно перед поездкой и после нее. Перчатки хорошо поддаются обработке дезсредствами. Дезинфекция займет всего несколько секунд и обеспечит дополнительную защиту от вируса", – сказала она.

Она подчеркнула, что пассажирам общественного транспорта необходимо находиться в масках и перчатках всю поездку. Маска должна закрывать нос, рот, подбородок и плотно прилегать к лицу.

Одноразовые средства защиты, по словам Жельвис, нужно менять каждые два часа.

Ранее врач назвала самый опасный предмет во время пандемии коронавируса. Им может стать защитная маска, которая используется неправильно. Маски необходимо использовать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Так, предмет нельзя использовать больше двух часов. Снимать маски необходимо, не дотрагиваясь до внешней стороны, и утилизировать в герметичном пакете.

Кроме этого, рекомендовано чаще менять фильтры вытяжки в квартире, поскольку через нее в дом может попасть инфекция. Также в целях профилактики необходимо дезинфицировать обувь и одежду. Сделать это можно при помощи аэрозоля или теплой воды с мылом.

