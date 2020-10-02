Главврач столичной скорой помощи сообщил об увеличении вызовов из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Количество вызовов скорой помощи из-за коронавирусной инфекции в Москве увеличилось, заявил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что в настоящее время ведомство справляется с объемом вызовов. Так, в городе ежесуточно дежурит 1 042 бригады, работают 65 фельдшеров по приему вызова и 20 врачей-консультантов.
"Наши медицинские работники учли опыт, полученный в первые месяцы пандемии COVID-19. Кроме того, персонал и диспетчеры прошли дополнительное обучение, а в распределении медицинских бригад участвует искусственный интеллект", – поделился Плавунов.
Врач также отметил, что обращения пациентов абсолютно разные. Нередко медики сталкиваются с необходимостью подключения человека к аппарату ИВЛ, проведения дефибрилляции, установки искусственного кардиостимулятора.
"Кому-то нужна консультация по лечению или по уходу за больным родственником. А некоторым просто требуется человеческая моральная поддержка. Разумеется, бывают ситуации, когда пациент находится в крайне тяжелом состоянии, буквально на грани жизни и смерти", – рассказал специалист.
При этом он призвал горожан и гостей столицы не пренебрегать мерами безопасности, введенными из-за коронавируса, а именно носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и мыть руки.
Ранее стало известно, что в России объем коечного фонда, развернутого для оказания помощи пациентам с COVID-19, на сегодняшний день достаточен. С таким заявлением выступал Михаил Мурашко.
Доля детей среди заболевших COVID-19 в Москве превысила 19%
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