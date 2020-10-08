Роспотребнадзор сообщил, что женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщины в России заболевают коронавирусом чуть чаще, чем мужчины. Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает ТАСС.

"Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины", – поделился директор. Кроме того, Акимкин пояснил, что по общему числу зарегистрированных случаев COVID-19 РФ находится на четвертом месте.

По уровню летальности Россия находится на 105-м месте, по смертности из расчета на 100 тысяч населения – на 46-м, а по заболеваемости на 100 тысяч населения – на 43-м, отметил он.

В России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек. За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей.

