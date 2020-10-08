Роспотребнадзор сообщил, что женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Женщины в России заболевают коронавирусом чуть чаще, чем мужчины. Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает ТАСС.
"Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины", – поделился директор. Кроме того, Акимкин пояснил, что по общему числу зарегистрированных случаев COVID-19 РФ находится на четвертом месте.
По уровню летальности Россия находится на 105-м месте, по смертности из расчета на 100 тысяч населения – на 46-м, а по заболеваемости на 100 тысяч населения – на 43-м, отметил он.
В России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек. За последние сутки в России выявили 11 493 новых случая коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей.
Москва 24 рассказала, как столица борется с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: