В Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей

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За первое полугодие коронавирусную инфекцию в России перенесли свыше 47,2 тысячи детей, сообщил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов. По данным надзорного ведомства, тяжелое течение было у 0,2%.

"За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47 253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что гендерных различных по заболеваемости среди детей нет. Инфекцию регистрировали у детей всех возрастных категорий. При этом потеря обоняния и вкуса у детей отмечалась редко.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 3 323 случая. За все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

За последние сутки выписаны 7 054 человека, из них в столице – 1 341. За весь период в России выписаны 1 002 329 человек.

Также стало известно, что за сутки в РФ скончался 191 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 22 056 человек.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.



Еще 1 341 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска.

По его словам, есть две основные группы риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом.