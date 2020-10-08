Главврач ГКБ № 52 призвала к соблюдению санитарных правил

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала соблюдать правила санитарной безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил столичный Оперштаб в своем Telegram-канале.
"Столичные врачи к общему нашему счастью ни разу не вставали перед тяжелейшим выбором, кому оказать помощь и кому отказать в ней. Коек и специалистов нам, в отличие от других стран, хватало всегда", – отметила Лысенко.
Она добавила, что ситуация, при которой не существует дефицита мест в больницах, должна существовать и в дальнейшем. Однако, по словам Лысенко, это зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина.
"Вы не надели маску – заболела ваша семья и соседи, с которыми вы ехали в лифте. Вы пренебрегли антисептиком – через несколько дней в больницах прибавилось пациентов", – сказала Лысенко.
В связи с этим медик попросила ответственно относиться к вводимым мерам, соблюдать безопасную дистанцию, ограничить контакты с другими людьми и придерживаться масочно-перчаточного режима.
"Это самая важная на сегодня моя врачебная рекомендация каждому из вас", – заключила специалист.
Ранее эту тему затронула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что избежать принятия новых ограничительных мер возможно лишь при соблюдении тех, которые существуют сейчас. Также Попова сообщила, что в настоящий момент не стоит говорить о новой волне коронавируса, поскольку текущая ситуация – это процесс, протекающий с весны.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.
Турист рассказал, как соблюдаются санитарные правила в Сочи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: