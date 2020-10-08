Главврач ГКБ № 52 призвала к соблюдению санитарных правил

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Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала соблюдать правила санитарной безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил столичный Оперштаб в своем Telegram-канале.

"Столичные врачи к общему нашему счастью ни разу не вставали перед тяжелейшим выбором, кому оказать помощь и кому отказать в ней. Коек и специалистов нам, в отличие от других стран, хватало всегда", – отметила Лысенко.

Она добавила, что ситуация, при которой не существует дефицита мест в больницах, должна существовать и в дальнейшем. Однако, по словам Лысенко, это зависит не только от врачей, но и от каждого гражданина.

"Вы не надели маску – заболела ваша семья и соседи, с которыми вы ехали в лифте. Вы пренебрегли антисептиком – через несколько дней в больницах прибавилось пациентов", – сказала Лысенко.

В связи с этим медик попросила ответственно относиться к вводимым мерам, соблюдать безопасную дистанцию, ограничить контакты с другими людьми и придерживаться масочно-перчаточного режима.

"Это самая важная на сегодня моя врачебная рекомендация каждому из вас", – заключила специалист.

Ранее эту тему затронула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что избежать принятия новых ограничительных мер возможно лишь при соблюдении тех, которые существуют сейчас. Также Попова сообщила, что в настоящий момент не стоит говорить о новой волне коронавируса, поскольку текущая ситуация – это процесс, протекающий с весны.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.