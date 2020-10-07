Посетителям центров "Мои документы" необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим

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Масочно-перчаточный режим обязателен для всех посетителей центров "Мои документы", сообщает Оперативный штаб.

"В случае отказа заявителя от использования средств защиты сотрудники центра вправе отказать в оказании государственных услуг. Эти меры установлены в соответствии с федеральным законодательством и указом мэра Москвы", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что несоблюдение этих требований влечет за собой административную ответственность.

Ранее врач назвала самый опасный предмет во время пандемии коронавируса. Им может стать защитная маска, которая используется неправильно. Маски необходимо использовать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Предмет нельзя использовать больше двух часов. Снимать маски необходимо, не дотрагиваясь до внешней стороны, и утилизировать в герметичном пакете.

Кроме этого, рекомендовано чаще менять фильтры вытяжки в квартире, поскольку через нее в дом может попасть инфекция. Также в целях профилактики необходимо дезинфицировать обувь и одежду. Сделать это можно при помощи аэрозоля или теплой воды с мылом.

