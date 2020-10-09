Россиянам предложили пройти тест на знания о COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне могут проверить свои знания о COVID-19 и мерах профилактики, пройдя тест на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Тест поможет вам понять, насколько вы и близкие защищены от заражения. Проверьте себя и узнайте, на что вам необходимо обратить внимание", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.
К соблюдению правил санитарной безопасности призвала и главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.
Минздрав РФ порекомендовал гражданам оставаться дома в эти выходные. В ведомстве призвали воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест.
Москвичам рассказали, как город борется с COVID-19
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