Россиянам предложили пройти тест на знания о COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне могут проверить свои знания о COVID-19 и мерах профилактики, пройдя тест на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Тест поможет вам понять, насколько вы и близкие защищены от заражения. Проверьте себя и узнайте, на что вам необходимо обратить внимание", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.

К соблюдению правил санитарной безопасности призвала и главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Минздрав РФ порекомендовал гражданам оставаться дома в эти выходные. В ведомстве призвали воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест.