Патологоанатом рассказала о воздействии COVID-19 на органы человека

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Стало известно, какое воздействие коронавирусная инфекция COVID-19 оказывает на человеческие органы. Об этом рассказала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в интервью телеканалу "Россия 1".

Так, основной мишенью вируса специалист назвала легкие.

"Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", – сообщила Гришина.

Отмечается, что стандартная масса легких составляет 350 граммов. При этом у жертв коронавируса дыхательные органы могут увеличиться до 2 килограммов.

Гришина обратила внимание, что часто COVID-19 становится причиной закупорки легочной артерии. Также коронавирус способен поразить и другие органы человека.

Специалист добавила, что средний возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 – около пятидесяти лет. При этом за последнее время увеличилось число жертв среди молодых пациентов.

Ранее вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного коронавирусом. По словам Анатолия Альтштейна, подобное осложнение при COVID-19 является редким.

За последние сутки в России был выявлен 14 231 новый случай коронавируса. При этом у 3 585 человек отсутствовали клинические проявления болезни.