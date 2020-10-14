Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

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Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, дело в том, что россияне следуют не всем предписаниям.

"Конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, необходимо держать в формате соблюдения этих правил", – сказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех следовать правилам предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявлял, что решающим фактором в борьбе с коронавирусом может стать использование нескольких вакцин для разных групп населения. Сергеев объяснил, что при введении препарата нужно учитывать возраст вакцинирующего и другие его возможные заболевания.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 1,079 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

