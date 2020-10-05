Мурашко рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры.
"Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами – ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. Не нужно испытывать систему на прочность, собственное здоровье тем более", – приводит РИА Новости слова министра.
Он призвал всех соблюдать подобные правила и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.
Глава Минздрава ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.
По словам Мурашко, в России полномасштабный ввод вакцины от COVID-19 в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября.
Также глава Минздрава сообщил, что в РФ приступили к разработке препарата для лечения людей с тяжелым течением коронавируса на основе плазмы крови уже перенесших заболевание.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. За последние сутки выявлено 10 888 новых подтвержденных диагнозов.
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