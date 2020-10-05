Мурашко рассказал, как избежать второй волны коронавируса

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры.

"Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами – ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. Не нужно испытывать систему на прочность, собственное здоровье тем более", – приводит РИА Новости слова министра.

Он призвал всех соблюдать подобные правила и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

Глава Минздрава ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

По словам Мурашко, в России полномасштабный ввод вакцины от COVID-19 в гражданский оборот может начаться в последних числах октября – начале ноября.

Также глава Минздрава сообщил, что в РФ приступили к разработке препарата для лечения людей с тяжелым течением коронавируса на основе плазмы крови уже перенесших заболевание.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. За последние сутки выявлено 10 888 новых подтвержденных диагнозов.