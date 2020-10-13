Президент РАН назвал фактор победы над коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что использование нескольких вакцин против коронавируса для разных групп населения может стать решающим фактором при борьбе с пандемией. Об этом сообщает РИА Новости.
"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", – высказал свое мнение глава РАН.
Он пояснил, что очень важно правильно подобрать вакцину для человека с учетом его особенностей. Сергеев объяснил, что при введении препарата нужно учитывать возраст вакцинирующего и другие его возможные заболевания.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи. С 7 сентября в Москве начался пострегистрационный этап исследования вакцины. Всего в испытаниях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.
Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,074 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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