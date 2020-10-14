Минздрав зарегистрировал два препарата "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

В России зарегистрировали два препарата "Ремдесивира" для лечения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата "Ремдесивира" для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – рассказали в Минздраве.

Отмечается, что в РФ официально зарегистрировали отечественное и импортное лекарства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время в стране пересмотрят цены на препараты от коронавируса.