Голикова сообщила о пересмотре цен на препараты от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства сообщила, что в ближайшее время будут пересмотрены цены на препараты от коронавируса. Данные средства внесут в список жизненно важных и необходимых лекарств.

"Председатель правительства подписал распоряжение, согласно которому препараты будут включены в перечень жизненно важных и необходимых. Соответственно, в ближайшее время цены на них будут пересмотрены", – сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассматривают возможность внесения лекарства "Фавипиравир" в список ЖНВЛП. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отмечал, что компания-производитель уже готовится подать заявку на одобрение в ведомство.

Также Морозов напомнил, что, помимо "Фавипиравира", есть и другие лекарства для борьбы с коронавирусом, однако разработаны они именно на основе первого упомянутого препарата.