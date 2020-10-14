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Экономика

16:08

Голикова сообщила о пересмотре цен на препараты от COVID-19

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства сообщила, что в ближайшее время будут пересмотрены цены на препараты от коронавируса. Данные средства внесут в список жизненно важных и необходимых лекарств.

"Председатель правительства подписал распоряжение, согласно которому препараты будут включены в перечень жизненно важных и необходимых. Соответственно, в ближайшее время цены на них будут пересмотрены", – сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассматривают возможность внесения лекарства "Фавипиравир" в список ЖНВЛП. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отмечал, что компания-производитель уже готовится подать заявку на одобрение в ведомство.

Также Морозов напомнил, что, помимо "Фавипиравира", есть и другие лекарства для борьбы с коронавирусом, однако разработаны они именно на основе первого упомянутого препарата.

В России произведут более 3 млн доз вакцин от COVID-19 в январе

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