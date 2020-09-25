Минздрав планирует внести "Фавипиравир" от COVID-19 в список жизненно-важных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения РФ рассматривает возможность внесения лекарства "Фавипиравир" в государственный список жизненно-важных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его", – объяснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам специалиста, компания-производитель уже готовится подать заявку на одобрение в ведомство.

Также Морозов напомнил, что, помимо "Фавипиравира", есть и другие лекарства для борьбы с коронавирусом, однако разработаны они именно на основе первого упомянутого препарата.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Федеральная антимонопольная служба будет регулировать цены на некоторые препараты против COVID-19. Глава ведомства объяснил, что это связано с поступлением ряда лекарств в амбулаторное применение.

