Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, новый препарат от COVID-19 можно назвать волшебным средством. Согласно исследованиям, у 80% людей перелом в течении заболевания наступает уже в первые 24 часа, и вирусная нагрузка резко снижается.
"Дальше остается долечиться 2–3 дня маленькими дозами – два раза по три таблетки. На пятый день человек здоров", – обещает врач. По его словам, это связано со схемой приема лекарства, которая предусматривает ударную дозу в первый день.
В частности, пациенту нужно принять два раза по восемь таблеток. Так препарат заблокирует специальный белок, без которого вирус не может размножаться. Белый добавил, что COVID-19 живет 10 часов, и если он не размножился, то погибает и покидает организм.
Накануне в аптеках России начались продажи препарата от коронавируса, который разрешили применять в амбулаторных условиях. Лекарство заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.
Упаковка лекарства от коронавируса в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов. Белый заявил, что высокая цена препарата обусловлена тем, что он спасает жизни.
По его словам, "это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни". Белый также отметил, что за все время применения лекарства в стационарах ни один пациент не был подключен к аппарату ИВЛ.
Представитель компании отметил, что при разработке препарата и проведении его клинических исследований не были задействованы государственные средства.
Эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов рассказал, что стоимость препарата от коронавируса обоснована высоким спросом во всем мире.
Он усомнился, что лекарство будет стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении. Также эксперт выразил свою обеспокоенность тем, что препарат будет свободно продаваться в аптеках. По его мнению, пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать.
Гендиректор фармакологической компании Андрей Младенцев уведомил, что в настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов.
Названы цены лекарств против коронавируса
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