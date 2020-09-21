Разработчик препарата от коронавируса объяснил его высокую стоимость

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Высокая цена препарата для амбулаторного лечения от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый в эфире Первого канала.
По его словам, "это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни". Белый также отметил, что за все время применения лекарства в стационарах ни один пациент не был подключен к аппарату ИВЛ.
Представитель компании отметил, что при разработке препарата и проведении его клинических исследований не были задействованы государственные средства.
Препарат появился в российских аптеках с понедельника. Его стоимость – 12 320 рублей, он отпускается по рецепту.
В конце июня препарат на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что препарат от коронавируса "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. После этого зарегистрируют предельные цены на лекарство.
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