Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Препарат от коронавируса "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
По его словам, препарат уже включили во временные методические рекомендации, утверждаемые Минздравом. После включения в перечень ЖНВЛП будут зарегистрированы предельные цены на препарат.
Ранее Минздрав внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", разрешив применять их в амбулаторных условиях.
До этого препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Как сообщил Сергей Собянин, порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах. При этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
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