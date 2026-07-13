Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты полностью.

При этом сохраняются ограничения в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В Росавиации отметили, что данная мера принята для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.