Fars: КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS в Кувейте

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью БПЛА американские пусковые установки ракетных комплексов HIMARS в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, в результате были уничтожены установки, которые предназначались для нанесения ударов по Ирану.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне продолжающейся эскалации призвал США и Иран проявлять сдержанность и вернуться к дипломатическому урегулированию. Его представитель Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий может привести к катастрофическим последствиям для региона, мировой безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удары по иранским ракетным комплексам, системам ПВО и катерам КСИР в районе Ормузского пролива. По информации властей острова Кешм, по территории объекта были выпущены не менее 10 ракет, при этом, как утверждал губернатор острова, среди военных потерь не было.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке. Позднее стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи.

Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран выступил с инициативой возобновить переговоры о мире, и стороны планировали провести встречу технических групп 12 июля.