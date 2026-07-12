ЦИК: 80 самовыдвиженцев подали документы на выборы в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения на выборы депутатов Государственной думы. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет", – уточнил Булаев.

Ранее ЦИК завершил прием документов от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Среди них "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Все они освобождены от сбора подписей избирателей и теперь переходят к этапу регистрации списков.

Голосование состоится с 18 по 20 сентября, в эти же дни пройдут и другие совмещенные выборы. ЦИК уже направил приглашения наблюдателям из 103 стран и 12 международных организаций, положительный ответ дали 43 государства.