Собянин сообщил об уничтожении уже 36 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО Минобороны в воскресенье, 12 июля, уничтожены еще три летевших на Москву БПЛА. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

К настоящему времени средства ПВО уничтожили уже 36 вражеских беспилотников, летевших на столицу.

В связи с продолжающейся атакой аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. При этом в аэропорту Жуковский аналогичные ограничения сняты.