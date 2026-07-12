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12 июля, 11:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин: станцию метро "Липовая роща" украсят бионические фасады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве согласовали архитектурную концепцию наземных сооружений станции "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, станция располагается рядом с Новорижским шоссе. Ее украсят бионические фасады из алюминиевых сотовых панелей светлого оттенка.

"Закругленные углы строений придадут им органичность. Остекленные участки фасадов обеспечат естественное освещение внутренних пространств", – поделился Собянин.

Глава города также добавил, что для фасадов предусмотрено особое архитектурное освещение в виде падающих световых лучей.

Кроме того, шестиэтажное здание для эксплуатационного персонала интегрируют в наземный вестибюль станции, а пешеходный переход через МКАД соединят с наземным павильоном. Для маломобильных пассажиров его оборудуют лифтами.

"Липовая Роща" готова почти наполовину. Сейчас идут работы по возведению монолита основных конструкций станции и тупиков", – заключил мэр.

Ранее в Москве завершилась проходка тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино". Двухпутный тоннель прокладывался с помощью щита "Мария".

По словам Собянина, второй участок Рублево-Архангельской линии сейчас активно строится, поэтому открыть его планируется уже в 2027 году. Линия протяженностью 27,6 километра будет состоять из 12 станций.

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