В Домодедово сняты ограничения на работу

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В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минтранс РФ допустил изменения в расписании авиарейсов из-за погодных условий в Москве. В городе ожидаются сильные дожди, ливни, местами грозы и шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

Росавиация призвала пассажиров внимательно отслеживать актуальный статус рейсов. Также гражданам рекомендуют заранее планировать маршрут до авиагаваней.