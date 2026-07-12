Определились все полуфинальные пары ЧМ по футболу

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Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Последним полуфиналистом стала сборная Аргентины, передает ТАСС.

Аргентинцам удалось обыграть команду Швейцарии со счетом 3:1 в дополнительное время. В полуфинале сборная Аргентины сыграет с командой Англии. Матч состоится 15 июля.

Второй матч пройдет между сборными Франции и Испании 14 июля. Матч за третье место состоится 18 июля.

Болельщики Аргентины празднуют выход сборной страны в полуфинал на улицах Буэнос-Айреса. В районах, где расположены бары и были установлены экраны на улицах, тротуары и проезжую часть заполнили танцующие люди.

Французы стали первыми полуфиналистами мундиаля. Сборная одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0.

Между тем все три страны – хозяйки чемпионата мира 2026 года завершили выступление на турнире. Сборная США уступила команде Бельгии. В то же время Канада проиграла Марокко, а Мексика уступила Англии – 2:3.