Press TV: Иран призвал США соблюдать условия меморандума

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Армия Ирана призвала Соединенные Штаты соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на представителя армии Мохаммада Акраминия.

В свою очередь, с призывом соблюдать договоренности также выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово – или платите по счетам", – написал он в соцсети X.

Кроме того, воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по логистическим центрам и платформам дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля – США и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы снова ударили по Исламской Республике, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил о продолжении мирных переговоров. Предполагается, что группы делегаций по техническим вопросам Ирана и Соединенных Штатов начнут новый раунд обсуждений 12 июля.