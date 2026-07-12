Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 08:24

Политика
Главная / Новости /

Press TV: Иран призвал США соблюдать условия меморандума

Иран призвал США соблюдать условия меморандума – СМИ

Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Ceng

Армия Ирана призвала Соединенные Штаты соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на представителя армии Мохаммада Акраминия.

В свою очередь, с призывом соблюдать договоренности также выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово – или платите по счетам", – написал он в соцсети X.

Кроме того, воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по логистическим центрам и платформам дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля – США и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы снова ударили по Исламской Республике, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил о продолжении мирных переговоров. Предполагается, что группы делегаций по техническим вопросам Ирана и Соединенных Штатов начнут новый раунд обсуждений 12 июля.

Читайте также


политиказа рубежом

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика